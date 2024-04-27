Добиваются прозрачности: ФГИС "Семеноводство" станет обязательной

Минсельхоз России активно продолжает развивать комплексную компьютерную информационную систему для отслеживания всей цепочки производства, продажи и переработки продукции АПК.

Уйти от серых схем

В этом году к уже действующим федеральным государственным информационным системам "Меркурий", "Сатурн" и "Зерно" добавится система ФГИС "Семеноводство".

С их помощью планируется автоматизировать ряд процессов и повысить качество прогнозирования в отдельных отраслях агропромышленного комплекса, что поможет ускорить и упростить предоставление субсидий аграриям, сократить время доведения бюджетных средств и в целом улучшить эффективность государственной поддержки сельского хозяйства. Но главное, ФГИС "Семеноводство" обеспечит прослеживаемость семенного материала от поля до конечного потребителя — сельхозтоваропроизводителя. Все это позволит быть уверенными в качестве семян.

Цель создания ФГИС "Семеноводство": уйти от использования "серых схем" в отрасли. Это когда к обороту допускались семена, которые нигде не фиксируются. Неизвестно, кто их размножил. Упорядочить контроль оборота семян как на внутреннем рынке, так и при экспорте и импорте.

С 1 сентября 2024 года регистрация и работа в федеральной государственной информационной системе в области семеноводства сельскохозяйственных растений станет обязательной для всех участников российского семенного рынка, которые занимаются испытанием, производством, контролем качества, хранением, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений. Они будут обязаны предоставлять сведения в информационную систему. Однако это не коснется фермеров, которые используют семена сельхозрастений исключительно для собственных посевов.

Регистрация в системе "Семеноводство" предусмотрена через информационный интернет-портал "Госуслуги".

Расскажут все

В обязательном порядке в информационную систему будет вноситься информация о юридических и физических лицах, в том числе об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих производство, хранение, реализацию семян сельскохозяйственных растений, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Российскую Федерацию и вывоз семян сельскохозяйственных растений из нашей страны. Помимо этого в системе будут храниться данные о месте производства семян, о фактических объемах производства сортов или гибридов, о показателях сортовых и посевных качеств семян, об объемах реализованных семян. Не лишними будут сведения о наличии в семенах генно-инженерно-модифицированных организмов, об объемах семян сельскохозяйственных растений, используемых для пищевых, кормовых или технических целей, о сортах или гибридах сельскохозяйственных растений, в том числе отечественной селекции, сведения о которых внесены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, а также в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.

В будущем покупателю будет достаточно считать QR-код с упаковки, чтобы получить всю исчерпывающую информацию о семенах, то есть могут исчезнуть бумажные сертификаты.

Класс не высок

Кстати, по результатам экспертизы, проведенной лабораториями филиалов ФГБУ "Россельхозцентр", 48% урожая пшеницы 2023 года соответствует 4-му классу качества зерна. Такие данные опубликовало Министерство сельского хозяйства РФ.

Из обследованных 54 млн 555,2 тыс. тонн мягкой пшеницы на пшеницу 1-го класса (с содержанием клейковины от 32% и выше) пришлось 19,6 тыс. тонн, или 0,04% от обследованного, пшеницу 2-го класса (клейковина от 28% и выше) — 30,7 тыс. тонн, или 0,06%, пшеницу 3-го класса (клейковина от 23% и выше) — 14 млн 181,4 тыс. тонн, или 26%. Больше всего — 26 млн 435,6 тыс. тонн (48,5% от обследованного объема) — пришлось на пшеницу 4-го класса (клейковина не менее 18%). Доля пшеницы 5-го класса (фуражная) составила 13 млн 589,1 тыс. тонн, или 24,9%, пшеницы, не соответствующей ГОСТу — 260,9 тыс. тонн (0,5%).

В частности, в Приволжском федеральном округе из обследованного объема выявлено 6 млн 065,1 тыс. тонн (74,9%) пшеницы 1-4-го классов, которую считают продовольственной.