Добиваются прозрачности: ФГИС "Семеноводство" станет обязательной

Минсельхоз России активно продолжает развивать комплексную компьютерную информационную систему для отслеживания всей цепочки производства, продажи и переработки продукции АПК.
Уйти от серых схем
В этом году к уже действующим федеральным государственным информационным системам "Меркурий", "Сатурн" и "Зерно" добавится система ФГИС "Семеноводство".
С их помощью планируется автоматизировать ряд процессов и повысить качество прогнозирования в отдельных отраслях агропромышленного комплекса, что поможет ускорить и упростить предоставление субсидий аграриям, сократить время доведения бюджетных средств и в целом улучшить эффективность государственной поддержки сельского хозяйства. Но главное, ФГИС "Семеноводство" обеспечит прослеживаемость семенного материала от поля до конечного потребителя — сельхозтоваропроизводителя. Все это позволит быть уверенными в качестве семян.
Цель создания ФГИС "Семеноводство": уйти от использования "серых схем" в отрасли. Это когда к обороту допускались семена, которые нигде не фиксируются. Неизвестно, кто их размножил. Упорядочить контроль оборота семян как на внутреннем рынке, так и при экспорте и импорте.
С 1 сентября 2024 года регистрация и работа в федеральной государственной информационной системе в области семеноводства сельскохозяйственных растений станет обязательной для всех участников российского семенного рынка, которые занимаются испытанием, производством, контролем качества, хранением, реализацией и использованием семян сельскохозяйственных растений. Они будут обязаны предоставлять сведения в информационную систему. Однако это не коснется фермеров, которые используют семена сельхозрастений исключительно для собственных посевов.
Регистрация в системе "Семеноводство" предусмотрена через информационный интернет-портал "Госуслуги".
Расскажут все
В обязательном порядке в информационную систему будет вноситься информация о юридических и физических лицах, в том числе об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих производство, хранение, реализацию семян сельскохозяйственных растений, а также ввоз семян сельскохозяйственных растений в Российскую Федерацию и вывоз семян сельскохозяйственных растений из нашей страны. Помимо этого в системе будут храниться данные о месте производства семян, о фактических объемах производства сортов или гибридов, о показателях сортовых и посевных качеств семян, об объемах реализованных семян. Не лишними будут сведения о наличии в семенах генно-инженерно-модифицированных организмов, об объемах семян сельскохозяйственных растений, используемых для пищевых, кормовых или технических целей, о сортах или гибридах сельскохозяйственных растений, в том числе отечественной селекции, сведения о которых внесены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, а также в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.
В будущем покупателю будет достаточно считать QR-код с упаковки, чтобы получить всю исчерпывающую информацию о семенах, то есть могут исчезнуть бумажные сертификаты.
Класс не высок
Кстати, по результатам экспертизы, проведенной лабораториями филиалов ФГБУ "Россельхозцентр", 48% урожая пшеницы 2023 года соответствует 4-му классу качества зерна. Такие данные опубликовало Министерство сельского хозяйства РФ.
Из обследованных 54 млн 555,2 тыс. тонн мягкой пшеницы на пшеницу 1-го класса (с содержанием клейковины от 32% и выше) пришлось 19,6 тыс. тонн, или 0,04% от обследованного, пшеницу 2-го класса (клейковина от 28% и выше) — 30,7 тыс. тонн, или 0,06%, пшеницу 3-го класса (клейковина от 23% и выше) — 14 млн 181,4 тыс. тонн, или 26%. Больше всего — 26 млн 435,6 тыс. тонн (48,5% от обследованного объема) — пришлось на пшеницу 4-го класса (клейковина не менее 18%). Доля пшеницы 5-го класса (фуражная) составила 13 млн 589,1 тыс. тонн, или 24,9%, пшеницы, не соответствующей ГОСТу — 260,9 тыс. тонн (0,5%).
В частности, в Приволжском федеральном округе из обследованного объема выявлено 6 млн 065,1 тыс. тонн (74,9%) пшеницы 1-4-го классов, которую считают продовольственной.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами