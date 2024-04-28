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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" организовало День безопасности труда

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" прошел ежегодный конкурс — День безопасности труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В конкурсе приняли участие пять команд, представлявших филиалы акционерного общества — Бугурусланское, Самарское, Волгоградское, Саратовское районные нефтепроводные управления (РНУ), Центральную базу производственного обслуживания. Он проходил в формате викторины и состоял из семи туров. Участники демонстрировали знания трудового законодательства, отвечали на вопросы по безопасности труда, идентифицировали опасности и риски.

В командном зачете лучший результат показала сборная Самарского РНУ. Согласно решению комиссии второе и третье места разделили команды Бугурусланского и Волгоградского РНУ, соответственно.

Во время торжественного закрытия Дня безопасности труда также были награждены победители конкурса "Лучшее подразделение по охране труда АО "Транснефть - Приволга" по результатам работы в 2023 году. Победу завоевал коллектив головной перекачивающей станции "Тингута", получив переходящий кубок. Лучшие специалисты по охране труда награждены Благодарственными письмами. Награды также вручены лучшим уполномоченным по охране труда от профсоюзной организации.

Дни безопасности труда на предприятии проводятся с 2015 года. Цель — пропаганда ответственного отношения работников к соблюдению требований охраны труда, распространение передового опыта организации труда, стимулирование к дальнейшему повышению знаний в данной сфере.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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