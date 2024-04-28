АО "Транснефть - Приволга" организовало День безопасности труда

В АО "Транснефть - Приволга" прошел ежегодный конкурс — День безопасности труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда.

В конкурсе приняли участие пять команд, представлявших филиалы акционерного общества — Бугурусланское, Самарское, Волгоградское, Саратовское районные нефтепроводные управления (РНУ), Центральную базу производственного обслуживания. Он проходил в формате викторины и состоял из семи туров. Участники демонстрировали знания трудового законодательства, отвечали на вопросы по безопасности труда, идентифицировали опасности и риски.

В командном зачете лучший результат показала сборная Самарского РНУ. Согласно решению комиссии второе и третье места разделили команды Бугурусланского и Волгоградского РНУ, соответственно.

Во время торжественного закрытия Дня безопасности труда также были награждены победители конкурса "Лучшее подразделение по охране труда АО "Транснефть - Приволга" по результатам работы в 2023 году. Победу завоевал коллектив головной перекачивающей станции "Тингута", получив переходящий кубок. Лучшие специалисты по охране труда награждены Благодарственными письмами. Награды также вручены лучшим уполномоченным по охране труда от профсоюзной организации.