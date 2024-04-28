Прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими в Волжском районе

Прокуратурой Волжского района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по факту ДТП с четырьмя погибшими в районе сельского поселения Дубовый Умет, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, 27 апреля примерно в 17:00 на 29-ом километре трассы А-300 столкнулись грузовик HOWO и легковушка Renault Logan. В полиции уточнили, что на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, при выезде на федеральную трассу не пропустил грузовой автомобиль.
По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки взят на контроль.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!