Прокуратура начала проверку по факту ДТП с четырьмя погибшими в Волжском районе

Прокуратурой Волжского района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по факту ДТП с четырьмя погибшими в районе сельского поселения Дубовый Умет, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 27 апреля примерно в 17:00 на 29-ом километре трассы А-300 столкнулись грузовик HOWO и легковушка Renault Logan. В полиции уточнили, что на месте происшествия погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, при выезде на федеральную трассу не пропустил грузовой автомобиль.

По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки взят на контроль.