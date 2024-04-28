Баскетбольная "Самара" завершила сезон поражением УНИКСу

"Самара" уступила УНИКСу в третьем матче четвертьфинальной серии (67:90) и завершила сезон.

Хозяева, подгоняемые до отказа заполнившими Дворец спорта болельщиками, вполнебодро начали матч — 8:8 после трех сыгранных минут. Но затем казанцы (которых тоже поддерживал внушительный фанатский десант) выдали рывок 10:0. Но попал издали Иван Викторов — и с набором очков у "Самары" пошло получше. Попадания Михаила Кулагина и Джавонтэ Хокинса позволили к концу стартового периода практически нагнать гостей — 20:24.

В начале второй четверти нападение самарцев замолчало на три с половиной минуты — и УНИКС вновь чуть оторвался. Впрочем, пара попаданий взбодрила болельщиков, а треха Хейдена Далтона и вовсе утонула в восторженном реве — 29:32 к середине периода. Прошло еще немного — и Александр Гудумак, наконец, сравнял счет, 38:38. Затем самарцы даже выходили вперед, но к большому перерыву все же уступали — 42:44.

Отдохнув, наша команда буквально ошеломила гостей своим напором: треха от Александра Гудумака, точные средние от Раде Загораца и Джастина Роберсона — и все это за минуту с небольшим! УНИКС, впрочем, быстро пришел в себя, вновь соорудив некоторый задел (54:62 за минуту до конца третьего периода). На заключительную десятиминутку запала у хозяев, к сожалению, уже не хватило. Довольно быстро казанцы добились максимальных в матче "+13" (56:69) — и даже не дали нашей команде шансов на погоню и спасение.

67:90 — поражение "Самары".