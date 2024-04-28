На Даче Головкина прошел субботник

Коллектив УГООКН по Самарской области принял участие в общегородском субботнике. Сотрудники ведомства совместно со студентами СамГТУ (пользователя памятника) вышли на уборку территории одного из самых красивых городских памятников культуры — Дачи со слонами на ул. Советской Армии, сообщает пресс-служба ведомства.

Перед началом уборки участники узнали об истории Дачи Головкина и ее архитектурных особенностях, а также посетили реставрируемые помещения.

На прилегающей к памятнику территории на берегу Волги было собрано несколько десятков мешков мусора.

Сейчас Дача со слонами находится на реставрации. Работы планируется завершить осенью этого года. В здании откроется Школа молодого архитектора.