Прокуратура Жигулевска проверяет информацию о ненадлежащем состоянии Памятника воинам и Памятника воинам-землякам

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Прокуратурой г. Жигулевска организована проверка в связи с размещенными в сети Интернет публикациями о ненадлежащем состоянии Памятника воинам, павшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах и Памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Фото: Прокуратура Самарской области