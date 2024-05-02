На Московском шоссе приступили к строительству новой ярмарки

Торговую площадку на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной в Самаре начали преображать. Что там происходит, снял на видео местный блогер Евгений Щекин.

Судя по видео, около жилых домов начали монтаж новых торговых рядов. Сюда, по всей видимости, переедут продавцы, которые сейчас работают на перекрестке. Старые киоски будут снесены.

Как объяснял в интервью Волга Ньюс руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов, причиной переноса торговых рядов стало их расположение в охранной зоне линий электропередач.

Монтаж новой ярмарки и снос старых планируется завершить в июне 2024 года. Освобожденную территорию благоустроят. Посмотрите, как будет выглядеть площадка.

Вопрос о переносе рынка еще несколько лет назад подняли энергетики. Дело в том, что в непосредственной близости от торговых точек стоит опора ЛЭП. Это сочли небезопасным как для посетителей и работников рынка, так и для всего города. В случае аварийной ситуации (например, пожара) часть Самары могла остаться без электричества.

По информации Волга Ньюс, оператором ярмарки осталось ООО "Восход и К". По данным ИАС Seldon.Basis, учредителями компании являются Елена и Александр Кан. Им также принадлежит ресторан "Золотая Пагода", где в 2020 году произошел крупный пожар.