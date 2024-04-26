Рынок на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной уберут из-под ЛЭП и преобразят: эскизы

В Самаре передвинут торговые ряды, которые находятся на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

По его словам, старые торговые ряды уйдут с территории охранной зоны ЛЭП. Там будет просто благоустроенная территория.

"Новая муниципальная ярмарка расположится поблизости, с учетом охранной зоны ЛЭП. Оператор ведет работу по монтажу торгового объекта. Завершение работ запланировано на июнь 2024 года", - рассказал Владислав Зотов.

Вот как будет выглядеть площадка.

Вопрос о переносе рынка еще несколько лет назад подняли энергетики. Дело в том, что в непосредственной близости от торговых точек стоит опора ЛЭП. Это сочли небезопасным как для посетителей и работников рынка, так и для всего города. В случае аварийной ситуации (например, пожара) часть Самары могла остаться без электричества.

По информации Волга Ньюс, оператором ярмарки осталось ООО "Восход и К". По данным ИАС Seldon.Basis, учредителями компании являются Елена и Александр Кан. Им также принадлежит ресторан "Золотая Пагода", где в 2020 году произошел крупный пожар.