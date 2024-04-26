Рынок на перекрестке Московского шоссе и Ново-Вокзальной уберут из-под ЛЭП и преобразят: эскизы

В Самаре передвинут торговые ряды, которые находятся на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.
По его словам, старые торговые ряды уйдут с территории охранной зоны ЛЭП. Там будет просто благоустроенная территория.
"Новая муниципальная ярмарка расположится поблизости, с учетом охранной зоны ЛЭП. Оператор ведет работу по монтажу торгового объекта. Завершение работ запланировано на июнь 2024 года", - рассказал Владислав Зотов.
Вот как будет выглядеть площадка.
Вопрос о переносе рынка еще несколько лет назад подняли энергетики. Дело в том, что в непосредственной близости от торговых точек стоит опора ЛЭП. Это сочли небезопасным как для посетителей и работников рынка, так и для всего города. В случае аварийной ситуации (например, пожара) часть Самары могла остаться без электричества.
По информации Волга Ньюс, оператором ярмарки осталось ООО "Восход и К". По данным ИАС Seldon.Basis, учредителями компании являются Елена и Александр Кан. Им также принадлежит ресторан "Золотая Пагода", где в 2020 году произошел крупный пожар.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.