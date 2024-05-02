Дмитрий Азаров: "Самара стала центром антифашистского движения"

В Самаре стартовал первый антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю". Продлится он до 5 мая. В среду, 1 мая, прошла пресс-конференция, где участники и организаторы рассказали об обновленной концепции форума.

С приветственным словом выступил Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области: "В прошлом году мы провели первый антифашистский фестиваль в новейшей истории. Для нас очень важно и дорого, что Самара стала центром антифашистского движения, при этом нас в этом стремлении поддержали не только земляки и граждане России, но и люди доброй воли - те, кому не все равно, что происходит в мире, кто понимает, какому злу сегодня противостоит наша страна. В прошлом году, в день открытия фестиваля, нацистским режимом был запланирован террористический акт, который предотвратили наши специальные службы. Это говорит о том, что форум "Гитары в строю" вносит свой вклад в борьбу с нацизмом. А нацизм, в свою очередь, расценивает это культурное событие как опасное для их режима. Мы к этому готовы!"

В этом году фестиваль "Гитары в строю" стал еще масштабнее, получив формат антифашистского форума. Расширилась и его география - участниками станут представители 12 стран: Италии, Китая, Черногории, Сербии, Колумбии, Великобритании, Словении, Финляндии, Ирландии, Канады, Чили и Литвы.

При этом форум пройдет не только в Самаре. Выступления артистов можно будет увидеть в Тольятти, Большеглушицком, Волжском, Красноярском, Шигонском и Челно-Вершинском районах.

Хедлайнерами станут российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) и музыкант из Великобритании Джими МакРэй. Теме масштабирования проекта особое внимание уделил Виталий Миронов - организатор форума "Гитары в строю". В этом году, помимо концертов российских и зарубежных артистов, предусмотрена дискуссионная программа.

"Это первый в новейшей истории России антифашистский форум деятелей культуры, а Самара - инициатор этого проекта, - говорит Виталий Миронов. - Деятели культуры - это и общественные деятели, ученые, журналисты, политологи, ученые и историки. Они приезжают на берега Волги, чтобы принять участие в ряде мероприятий мощной научной составляющей форума. В международной научной конференции, которая пройдет в ближайшие дни, примут участие историки известных университетов Великобритании, Ирландии, Канады".

Центральным событием форума станет встреча в формате круглого стола, которая пройдет 3 мая. Она будет посвящена теме "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения".

Помимо российских историков, политологов, журналистов, деятелей культуры, представителей молодежных и патриотических организаций, в мероприятии примут участие такие известные зарубежные общественные деятели, как Джими МакРэй (Великобритания), Йохан Бекман (Финляндия), Гедрюс Грабаускас (Литва), Олег Ясинский (Чили), Мирко Калуджерович (Черногория) и другие. Слушателями и участниками дискуссии станут и студенты-историки Самарской области.

Участником круглого стола может стать каждый желающий! Для этого нужно присоединиться к прямой трансляции, которая будет организована на площадке самарского филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" - в сообществе в социальной сети "ВКонтакте".