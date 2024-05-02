Миссия как искусство: на промплощадке "Тольяттиазота" появился мурал

В рамках реализации масштабного проекта в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому на территории "Тольяттиазота" появился новый арт-объект. Мурал с изображением сотрудников предприятия, агрегата по производству карбамида №3 и урожая символизирует миссию ТОАЗа: "Мир без голода - это не просто мечта, это наша миссия".

Работы по созданию арт-объекта проходили в течение двух недель. Рисунок нанесен на здание, в котором находится медсанчасть, лаборатория и другие подразделения предприятия. Изображение, разделенное на три части, нанесено на стены шириной около 22 метров и высотой более 12 метров.

Мурал появился в рамках празднования 45-летия "Тольяттиазота".

Масштабные арт-объекты на тему продовольственной безопасности придуманы и спроектированы совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff). Первый паблик-арт появился в 2023 году в городе Соликамске Пермского края. В 2024 году муралы появятся в Воскресенске (Московская область), Березниках (Пермский край), Перми, Кирово-Чепецке (Кировская область).

Цель арт-коллаборации - рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным каждому человеку языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников производственных активов Группы и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании.

"В преддверии юбилейного для "Тольяттиазота" Дня химика территорию компании украсил монументальный арт-объект. К его созданию причастен практически каждый сотрудник, так как концепция эскиза разрабатывалась на заседании рабочей группы, состоящей из представителей всех производств предприятия, совета молодежи и профсоюза. С помощью изобразительного искусства мы в очередной раз подчеркнули важность и ценность труда сотрудников в глобальном масштабе, а также особую значимость компаний, которые производят минеральные удобрения", - отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.