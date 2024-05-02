16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары намерена отдать под КРТ 9 га у "Вертолетки" Мэрия Самары отозвала разрешение на проектирование 8-этажек на Девятой просеке Сотрудники "Т Плюс" приняли участие в высадке деревьев в Тольяттинском лесничестве В Ставропольском районе временно отключат свет с 6 по 15 мая "Тольяттиазот" организовал мероприятия ко Дню охраны труда

Экономика и бизнес

Миссия как искусство: на промплощадке "Тольяттиазота" появился мурал

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 232
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках реализации масштабного проекта в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому на территории "Тольяттиазота" появился новый арт-объект. Мурал с изображением сотрудников предприятия, агрегата по производству карбамида №3 и урожая символизирует миссию ТОАЗа: "Мир без голода - это не просто мечта, это наша миссия".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Работы по созданию арт-объекта проходили в течение двух недель. Рисунок нанесен на здание, в котором находится медсанчасть, лаборатория и другие подразделения предприятия. Изображение, разделенное на три части, нанесено на стены шириной около 22 метров и высотой более 12 метров.

Мурал появился в рамках празднования 45-летия "Тольяттиазота".

Масштабные арт-объекты на тему продовольственной безопасности придуманы и спроектированы совместно с творческой группой во главе с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Каменских (Вячеслав Moff). Первый паблик-арт появился в 2023 году в городе Соликамске Пермского края. В 2024 году муралы появятся в Воскресенске (Московская область), Березниках (Пермский край), Перми, Кирово-Чепецке (Кировская область).

Цель арт-коллаборации - рассказать о важности мировой продовольственной безопасности понятным каждому человеку языком уличного искусства, создать объединяющие смыслы для сотрудников производственных активов Группы и жителей регионов, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами на всей географии присутствия компании.

"В преддверии юбилейного для "Тольяттиазота" Дня химика территорию компании украсил монументальный арт-объект. К его созданию причастен практически каждый сотрудник, так как концепция эскиза разрабатывалась на заседании рабочей группы, состоящей из представителей всех производств предприятия, совета молодежи и профсоюза. С помощью изобразительного искусства мы в очередной раз подчеркнули важность и ценность труда сотрудников в глобальном масштабе, а также особую значимость компаний, которые производят минеральные удобрения", - отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2