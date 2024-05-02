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Экономика и бизнес

Обновления в НОТА ВИЗОР учитывают новые требования ФНС к мотивированному мнению

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский вендор НОТА (Холдинг Т1) усовершенствовал решение НОТА ВИЗОР - витрину данных для перехода в режим налогового мониторинга с прямым подключением к АИС "Налог-3". Основные изменения в решении связаны с новыми требованиями ФНС России относительно форм и форматов документов при составлении мотивированного мнения. Обновление поставляется текущим клиентам в рамках действующих лицензий без дополнительной платы.

В апреле 2024 года ФНС России утвердила новые формы и формат документов, используемых при составлении мотивированного мнения налогового органа в электронном виде. В НОТА ВИЗОР учтены все 20 актуальных требований ведомства. Кроме того, новшества в решении коснулись раскрытия показателей и формирования налоговой и бухгалтерской отчетностей, в которых появляются понятные связи между документами. Это упрощает обмен информацией с инспекторами службы и помогает выстроить прозрачную систему документооборота в компании.

При подготовке обновления специалисты НОТА ВИЗОР ориентировались на запросы заказчиков, чтобы сделать инструмент для налогоплательщиков быстрее и удобнее. В решение добавили пять новых сценариев информационного взаимодействия с ФНС РФ, что привело к доступности всех возможных 17 сценариев. Компании получат обновления до того, как актуальные изменения законодательства вступят в силу. Таким образом, они смогут заранее протестировать сценарии в рамках рабочих групп с налоговой службой.

"Обновление достаточно масштабное, и мы продолжаем дорабатывать продукт на постоянной основе. Наша команда внедряет различные инструменты для формирования и удобной загрузки налоговой и финансовой отчетностей, первичных учетных документов. Это позволит налогоплательщикам комфортно и быстро обмениваться данными с ФНС и качественно улучшит их систему внутреннего контроля документооборота", - комментирует Александр Кочетков, владелец продукта НОТА ВИЗОР.

В будущем разработчики решения планируют развивать отдельный облачный сервис, который позволит новым клиентам подготовить конфигурацию в режиме онлайн по своим запросам и развернуть витрину данных в облаке НОТА ВИЗОР. Также в планах отработка проектов требований ФНС и дополнительных сценариев взаимодействия с ведомством, развитие новых инструментов по формированию налоговой и бухгалтерской отчетности и предоставление заказчикам кастомизированной функциональности.

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