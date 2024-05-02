Владимир Путин наградил Геннадия Котельникова орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждается академик РАН, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.