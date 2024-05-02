В Красноярском районе Самарской области прошел первый концерт антифашистского форума "Гитары в строю"

В четверг, 2 мая, в Доме культуры села Красный Яр состоялся первый концерт в рамках II международного антифашистского форума "Гитары в строю". Участников и зрителей поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Масштабный форум "Гитары в строю" проходит в Самарской области с 1 по 5 мая, объединив музыкантов, исполнителей, общественников и экспертов из различных стран. Самарская область объединила неравнодушных людей доброй воли, которые смело выступают за справедливое мироустройство и поддерживают Россию в борьбе с преступной нацистской идеологией.

В этом году концертная программа "Гитар в строю" охватывает Самару, Тольятти и ряд муниципальных районов нашего региона. Первое выступление участников форума состоялось в Доме культуры "Мечта" села Красный Яр.

"Начинаем мы здесь, на славной земле Красноярского района. Я очень рад тому, что зал полон, а значит, каждый из вас сегодня и таким образом демонстрирует поддержку курса, выбранного президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, который определил задачу денацификации Украины как одну из главных задач нашей страны", - сказал губернатор.

Как подчеркнул Дмитрий Азаров, наша страна не в первый раз противостоит преступной идеологии нацизма, и в сердцах людей живет память о подвиге народа, сокрушившего врага в Великой Отечественной войне.

"Мы все должны знать, что в этой борьбе против самой бесчеловечной идеологии в истории цивилизации мы не одни. Наш антифашистский форум собрал наших друзей, людей доброй воли из разных стран мира. И в этот раз враг будет разбит, а победа будет за нами!" - отметил руководитель области.

Ряд иностранных артистов участвуют в форуме "Гитары в строю" во второй раз. Несмотря на то что некоторые из них подвергаются гонениям в своих странах за поддержку России, они не отказываются от своих идей, от своего желания внести вклад в спасение человечества от нацистской идеологии.

"Я уверен, что мы с вами продолжим намеченный курс, не сделаем ни шагу назад. Будем и дальше поддерживать наших героев-земляков - защитников Отечества, семьи военнослужащих, - сказал губернатор. - Мы сегодня чувствуем единство в нашем народе. А это верный путь к победе. И мы должны четко знать, что у нас много друзей во всем мире".

Международный антифашистский форум проводится в преддверии Дня Победы. Глава региона поздравил всех присутствующих с наступающим праздником.

"Это еще одна возможность нам вспомнить героев-защитников, окружить заботой наших ветеранов и семьи военнослужащих, которые сражаются с нацизмом сегодня. Я знаю, так и будет", - выразил уверенность глава региона.

В рамках концерта выступили артисты из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнители из Самары и Красноярского района. Так, оперная певица Дин Яо из Китая исполнила не только песню на родном языке, но и русскую народную песню "Волга-реченька", также в ее исполнении прозвучала песня времен Великой Отечественной войны "Давай закурим" на музыку Модеста Табачникова и стихи Ильи Френкеля.

Делясь впечатлениями об участии в антифашистском форуме, Дин Яо рассказала, что, приехав в Самару, была впечатлена красотой природы: "Я и раньше выступала с песней "Волга-реченька", а здесь увидела настоящую Волгу". Певица любит Россию и отмечает, что молодежь в Китае тоже любит и поддерживает нашу страну.

На концерте сет из русских народных песен и песен военных лет представил Джими МакРэй из Великобритании.

В завершение концерта все участники исполнили знаменитую "Катюшу" - советскую песню, которая стала одним из самых значимых символов Великой Отечественной войны.

В числе многочисленных зрителей были ветераны СВО и семьи военнослужащих. Жена одного из бойцов Светлана пришла на концерт вместе с двумя маленькими дочками. По ее словам, творчество очень помогает объединению людей.

"Чувствуется сплоченность, такая поддержка. Дети на это смотрят. Это очень важно, что мы все вместе. Что не только мы - из-за рубежа тоже присоединяются", - отметила она.