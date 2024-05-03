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Экономика и бизнес

"Тольяттиазот" организовал мероприятия ко Дню охраны труда

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" в рамках Всемирного дня охраны труда провел ряд мероприятий, направленных на сохранение безопасной производственной среды на предприятии.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Неделя, посвященная промбезопасности, проводится в ТОАЗе второй год подряд. В этом году сотрудники компании приняли участие в корпоративном марафоне "Безопасность — мой выбор" и в конкурсе "День охраны труда".

В рамках пятидневного марафона свои знания в области промышленной безопасности проверили 950 сотрудников компании. Онлайн-задания были представлены в игровой форме с помощью анимированных персонажей.

Конкурс "День охраны труда" состоял из трех этапов: "Тематический кроссворд", "Найди нарушения" и "Выбери средства индивидуальной защиты". Участие в нем приняли более 30 сотрудников. Победителями стали инженер-технолог производства карбамида № 08К Елизавета Кондратьева, электромонтер цеха электроснабжения № 18ЭС Ксения Бойко и слесарь-ремонтник цеха № 63 Дмитрий Терехов.

Компания ежегодно направляет средства на обеспечение промышленной и пожарной безопасности, а также охрану труда. Общая сумма затрат по итогам 2023 года в этой сфере составила более 450 млн рублей. Средства были направлены на закупку средств индивидуальной защиты и самоспасателей, профессиональное обучение, специальную оценку условий труда, техническое обслуживание оборудования, а также на проведение недели безопасности и конкурсов профессионального мастерства.

"Ключевые правила охраны труда, производственной и пожарной безопасности "Тольяттиазота" основаны на лучших мировых практиках. Помимо плановой работы по этому направлению мы проводим целый комплекс тематических мероприятий, в том числе и в нестандартном формате. Организуя учебные, просветительские и даже семейные конкурсы, мы вовлекаем в культуру производственной безопасности как можно больше сотрудников и повышаем их профессиональный уровень", — отметил директор по охране труда и промышленной безопасности АО "ТОАЗ" Сергей Щербаков.

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