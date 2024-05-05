Гала-концерт форума "Гитары в строю" с певцом SHAMAN можно посмотреть онлайн

Масштабный международный антифашистский форум деятелей культуры "Гитары в строю", который стартовал в Самарской области 1 мая, завершает свою работу. Уже сегодня, 5 мая, в 18:00 по самарскому времени состоится прямая трансляция гала-концерта с участием российских и зарубежных артистов из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии, а также главного музыкального гостя форума, которым станет певец SHAMAN.

У зрителей-онлайн будет возможность в прямом эфире наблюдать за уникальным событием. Организаторы приглашают присоединиться к просмотру в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/samaroblast и обращают внимание на то, что повтор онлайн-трансляции гала-концерта не предусмотрен. Начало — в 18:00.

Тема консолидации людей в борьбе с неонацизмом стала ключевой в культурной программе форума. Ряд иностранных артистов участвуют в форуме "Гитары в строю" во второй раз. Несмотря на то, что некоторые из них подвергаются гонениям в своих странах за поддержку России, они не отказываются от своих идей, от своего желания внести вклад в спасение человечества от нацистской идеологии. Так, музыкант Джими МакРэй из Великобритании рассказал, что его концерты пытались отменить из-за его выступлений в России: "Но я сказал, что я свободный артист. Я исполняю российские произведения на своей волынке в Шотландии, люди наслаждаются, многие спрашивают, откуда я взял эту мелодию? Музыка и культура приводят людей друг к другу", — сказал музыкант.

Напомним, первый концерт Международного антифашистского форума "Гитары в строю" состоялся 2 мая в Доме культуры села Красный Яр. Со сцены прозвучали номера в исполнении артистов из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнителей из Самары и Красноярского района. Оперная певица Дин Яо из Китая исполнила не только песню на родном языке, но и русскую народную песню "Волга реченька", также в ее исполнении прозвучала песня времен Великой Отечественной войны "Давай закурим" на музыку Модеста Табачникова и стихи Ильи Френкеля.

Делясь впечатлениями об участии в антифашистском форуме, Дин Яо рассказала, что, приехав в Самару, сразу была впечатлена красивой природой: "Я выступала с песней "Волга реченька" — и здесь увидела настоящую Волгу". Певица любит Россию и отмечает, что молодежь в Китае тоже любит и поддерживает нашу страну.

2 мая прошел концерт и в Доме культуры с. Шигоны, в котором приняли участие гости из Колумбии, Сербии и Черногории. Известная колумбийская певица Анна Лусия Кальдерон исполнила несколько песен на испанском языке, но особенно ярко прозвучала в ее исполнении легендарная песня военных лет "Синий платочек". Алекса Миркович, баянист и композитор из Сербии, выступил с несколькими сербскими и русскими музыкальными композициями. Но когда он спел на русском "Журавли", зал встал.

Молодая, но уже известная у себя на родине и за ее пределами черногорская певица Тамара Вуячич исполнила несколько современных черногорских песен, но особенно духоподъемно в ее исполнении прозвучала "Небо славян" — это был настоящий гимн единства двух наших братских народов. И когда в заключение Тамара запела ставшую уже народной песню "Выйду ночью в поле с конем", зрители подхватили и спели ее хором.

На сцене Самарской и Тольяттинской филармонии в рамках форума состоялся концерт Луки Минелли, итальянского тенора, известного у себя на родине как "Золотой голос Венеции". Лука не первый раз приезжает с концертами в Россию. Во время трагических событий в "Крокус Сити Холл", Лука Минелли находился в Санкт-Петербурге и готовился к концерту. Лука выразил соболезнования и сообщил, что концерт "не может состояться". "Скорблю со всем российским народом", — написал в своих социальных сетях Лука Минелли.

В Самаре итальянский тенор выступал впервые, он исполнил хиты итальянской эстрады и отметил, что для него большая честь выступать перед российской публикой. "Я ощущаю тепло зрителей и безгранично благодарен им!" — отметил певец.

3 мая состоялись концерты для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Самарской области. Вместе с артистами к бойцам обратился и Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что участники антифашистского форума с искренним желанием приехали поддержать своим творчеством бойцов СВО — тех, кто с оружием в руках противостоит преступной нацистской идеологии. Также прошел концерт в КДЦ "Феникс" (муниципальный район Волжский), в котором приняли участие Тамара Вуячич (Черногория), Алекса Миркович (Сербия), Анна Лусия Кальдерон (Колумбия).

3 мая состоялась научная конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также важная встреча в формате круглого стола на тему "Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения", трансляцию которой посмотрели уже более 350 тыс. зрителей, и количество просмотров эфира в записи увеличивается с каждым днем. Участники мероприятий сошлись во мнении, что несмотря на многочисленные нападки со стороны русофобских политиков и общественных деятелей, решающая роль СССР в борьбе с фашизмом является неоспоримым фактом, ключевым для становления и развития послевоенной Европы. Оба мероприятия — Международная научная конференция и Круглый стол — объединенные общей темой и целью, стали центральным событием научно-дискуссионной программы форума.

4 мая концертная программа форума продолжилась в с. Челно-Вершины и с. Большая Глушица.