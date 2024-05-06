Две машины и надворные постройки горели в селе под Самарой

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В воскресенье, 5 мая, в 17:50 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. 40 лет Октября в селе Челно-Вершины, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.