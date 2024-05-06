"Тольяттикаучук" вошел в тройку лидеров федерального конкурса

"Тольяттикаучук", входящее в Группу "Татнефть", удостоено третьего места в федеральном конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".
Предприятие стало призером в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".
"Тольяттикаучук" представил на конкурс программы, способствующие формированию и развитию кадрового резерва, обучению и повышению квалификации работающих сотрудников.
"Мы много внимания уделяем развитию системы профориентационной работы. Работаем с учебными заведениями, обучаем работников в вузах и ссузах за счет средств предприятия, проводим оценку компетенций персонала, формируем кадровый резерв, на предприятии хорошо развита система наставничества и программа адаптации, оказываем материальную помощь к отпуску и к особым датам. Активная работа ведется по профсоюзной линии, реализуем молодежную политику, развиваем корпоративную культуру", — прокомментировала директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" ООО "Тольяттикаучук" Наталия Лазарева.
Конкурс социальной эффективности среди предприятий и организаций проводится в России с 2000 года. Цель — показать общественности лучшие практики, позволяющие достичь высоких показателей в решении социальных задач.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.