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Экономика и бизнес

"Тольяттикаучук" вошел в тройку лидеров федерального конкурса

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттикаучук", входящее в Группу "Татнефть", удостоено третьего места в федеральном конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Предприятие стало призером в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

"Тольяттикаучук" представил на конкурс программы, способствующие формированию и развитию кадрового резерва, обучению и повышению квалификации работающих сотрудников.

"Мы много внимания уделяем развитию системы профориентационной работы. Работаем с учебными заведениями, обучаем работников в вузах и ссузах за счет средств предприятия, проводим оценку компетенций персонала, формируем кадровый резерв, на предприятии хорошо развита система наставничества и программа адаптации, оказываем материальную помощь к отпуску и к особым датам. Активная работа ведется по профсоюзной линии, реализуем молодежную политику, развиваем корпоративную культуру", — прокомментировала директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" ООО "Тольяттикаучук" Наталия Лазарева.

Конкурс социальной эффективности среди предприятий и организаций проводится в России с 2000 года. Цель — показать общественности лучшие практики, позволяющие достичь высоких показателей в решении социальных задач.

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