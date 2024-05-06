"Тольяттикаучук" вошел в тройку лидеров федерального конкурса

"Тольяттикаучук", входящее в Группу "Татнефть", удостоено третьего места в федеральном конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности".

Предприятие стало призером в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы".

"Тольяттикаучук" представил на конкурс программы, способствующие формированию и развитию кадрового резерва, обучению и повышению квалификации работающих сотрудников.

"Мы много внимания уделяем развитию системы профориентационной работы. Работаем с учебными заведениями, обучаем работников в вузах и ссузах за счет средств предприятия, проводим оценку компетенций персонала, формируем кадровый резерв, на предприятии хорошо развита система наставничества и программа адаптации, оказываем материальную помощь к отпуску и к особым датам. Активная работа ведется по профсоюзной линии, реализуем молодежную политику, развиваем корпоративную культуру", — прокомментировала директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" ООО "Тольяттикаучук" Наталия Лазарева.

Конкурс социальной эффективности среди предприятий и организаций проводится в России с 2000 года. Цель — показать общественности лучшие практики, позволяющие достичь высоких показателей в решении социальных задач.