Самарские аграрии ведут яровой сев

Во всех муниципальных районах Самарской области продолжается посевная кампания — 2024. По состоянию на 6 мая яровой сев проведен на площади 300 тыс. гектаров. Большую часть занимают зерновые и зернобобовые, на отдельных участках приступили к севу и технических культур. Лидерами на текущую дату являются хозяйства Сызранского, Кошкинского и Кинель-Черкасского районов.

Развитию агропромышленного комплекса губернии уделяется особое внимание Главой региона Дмитрием Азаровым. Губернатор неоднократно подчеркивал, что предприятия Самарской области успешно справляются с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным: "Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны".

В этом году на поддержку отрасли растениеводства предусмотрено свыше 1 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Основными мерами остаются поддержка элитного семеноводства, возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на производство и реализацию зерновых культур. Немаловажной мерой государственной поддержки сегодня является сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой.

В текущем году яровой сев запланирован на площади более 1,6 млн га. С учетом озимых культур, которые под урожай текущего года были посеяны на площади 523 тыс. га, общий зерновой клин составит 1170 тыс. га.

"Нет никаких опасений, что не уложимся в сроки. Кукурузу дней пять сеять, После нее как раз подойдет время для нута, на который понадобится около трех дней. И на подсолнечник — неделю. До середины мая должны завершить. С тем расчетом, что и почва постепенно будет прогреваться. По технологии для кукурузы достаточно 5-6 градусов, а для подсолнечника требуется, чтобы на 10-12 градусов прогрелась почва на глубине заделки", — сообщил директор ООО "Степные просторы" Николай Золотов.

Вместе с посевными работами аграрии региона завершают боронование зяби и подкормку озимых. На полях самарских сельхозпредприятий начались обработки посевов от сорняков, вредителей и болезней.