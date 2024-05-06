Самарские аграрии ведут яровой сев

Во всех муниципальных районах Самарской области продолжается посевная кампания — 2024. По состоянию на 6 мая яровой сев проведен на площади 300 тыс. гектаров. Большую часть занимают зерновые и зернобобовые, на отдельных участках приступили к севу и технических культур. Лидерами на текущую дату являются хозяйства Сызранского, Кошкинского и Кинель-Черкасского районов.
Развитию агропромышленного комплекса губернии уделяется особое внимание Главой региона Дмитрием Азаровым. Губернатор неоднократно подчеркивал, что предприятия Самарской области успешно справляются с задачами, поставленными президентом страны Владимиром Путиным: "Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны".
В этом году на поддержку отрасли растениеводства предусмотрено свыше 1 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. Основными мерами остаются поддержка элитного семеноводства, возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, а также на производство и реализацию зерновых культур. Немаловажной мерой государственной поддержки сегодня является сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой.
В текущем году яровой сев запланирован на площади более 1,6 млн га. С учетом озимых культур, которые под урожай текущего года были посеяны на площади 523 тыс. га, общий зерновой клин составит 1170 тыс. га.
"Нет никаких опасений, что не уложимся в сроки. Кукурузу дней пять сеять, После нее как раз подойдет время для нута, на который понадобится около трех дней. И на подсолнечник — неделю. До середины мая должны завершить. С тем расчетом, что и почва постепенно будет прогреваться. По технологии для кукурузы достаточно 5-6 градусов, а для подсолнечника требуется, чтобы на 10-12 градусов прогрелась почва на глубине заделки", — сообщил директор ООО "Степные просторы" Николай Золотов.
Вместе с посевными работами аграрии региона завершают боронование зяби и подкормку озимых. На полях самарских сельхозпредприятий начались обработки посевов от сорняков, вредителей и болезней.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами