Жителя Самарской области будут судить за ДТП с тремя погибшими

Прокуратурой Сызранского района утвердила обвинение 39-летнему местному жителю по делу о ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, 6 октября мужчина на Lada Priora двигался по трассе М-5. В какой-то момент автомобилист выехал на встречную полосу прямо перед Lada Granta. Чтобы избежать столкновения, водителю второй машины пришлось выехать на встречную полосу. В итоге Lada Granta столкнулась с грузовиком.

В результате погибли водитель Lada Granta и двое его пассажиров.

Уголовное дело направили в Сызранский районный суд.