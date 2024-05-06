Жителя Самарской области будут судить за ДТП с тремя погибшими

Прокуратурой Сызранского района утвердила обвинение 39-летнему местному жителю по делу о ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, 6 октября мужчина на Lada Priora двигался по трассе М-5. В какой-то момент автомобилист выехал на встречную полосу прямо перед Lada Granta. Чтобы избежать столкновения, водителю второй машины пришлось выехать на встречную полосу. В итоге Lada Granta столкнулась с грузовиком.
В результате погибли водитель Lada Granta и двое его пассажиров.
Уголовное дело направили в Сызранский районный суд.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!