Мужчина погиб при пожаре на ул. Аэродромной в Самаре

В понедельник, 6 мая, в 21:26 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Аэродромная, 32 в Железнодорожном районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 37 человек и 10 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 22:04.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в результате пожара погиб 73-летний мужчина.

Огнеборцам удалось спасти трех человек. Всего из здания было эвакуировано 20 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.