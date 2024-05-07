Более 60 человек тушили крупный пожар в центре Самары

В понедельник, 6 мая, в 23:08 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев во дворе дома 58 на ул. Самарская, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожару, площадь которого составила 200 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На тушение были направлены 63 человека и 13 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 23:42.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.