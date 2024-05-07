На грантовый конкурс "Тольяттиазота" поступило более 40 заявок

"Тольяттиазот" завершил прием заявок на седьмой этап конкурса социально значимых инициатив "Химия добра". В этом году на гранты претендуют более 40 инициатив некоммерческих организаций, благотворительных фондов и муниципальных бюджетных учреждений, которые затрагивают основные сферы общественной жизни: образование, здравоохранение, экологию, культуру и спорт.

Защита проектов, которая будет проходить в течение трех дней, стартует 14 мая в ДК "Тольяттиазот". Все презентации участников будут разделены на тематические блоки. В качестве экспертного жюри выступят представители компании, городской администрации и общественные деятели Тольятти.

В этом году многие инициативы направлены на формирование семейных ценностей, проведение патриотических мероприятий и популяризацию интеллектуального досуга для детей школьного возраста. Благоустройство территорий и эковолонтерство, пропаганда здорового образа жизни и гуманного отношения к животным дополнили список основных тем заявок, поданных на конкурс. Среди них создание фехтовального клуба для многодетных семей, студии творчества для неблагополучных семей и секции нейроречевого развития для детей-сирот.

Социально значимые инициативы направлялись как от организаций, которые уже становились победителями грантового конкурса, так и от новых участников, представляющих различные населенные пункты Ставропольского района Самарской области.

"Программа "Химия добра", которую "Тольяттиазот" реализует с 2019 года, предусматривает выделение грантовых средств на инициативы, направленные на развитие региона. На седьмой этап конкурса поступило много интересных проектов, заслуживающих внимания. У каждого из них есть шанс получить грант в размере от 70 до 500 000 рублей. Мы внимательно следим за ходом реализации каждого проекта и рассказываем о лучших практиках, вдохновляя общественные организации на новые идеи", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.