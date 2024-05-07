На грантовый конкурс "Тольяттиазота" поступило более 40 заявок

"Тольяттиазот" завершил прием заявок на седьмой этап конкурса социально значимых инициатив "Химия добра". В этом году на гранты претендуют более 40 инициатив некоммерческих организаций, благотворительных фондов и муниципальных бюджетных учреждений, которые затрагивают основные сферы общественной жизни: образование, здравоохранение, экологию, культуру и спорт.
Защита проектов, которая будет проходить в течение трех дней, стартует 14 мая в ДК "Тольяттиазот". Все презентации участников будут разделены на тематические блоки. В качестве экспертного жюри выступят представители компании, городской администрации и общественные деятели Тольятти.
В этом году многие инициативы направлены на формирование семейных ценностей, проведение патриотических мероприятий и популяризацию интеллектуального досуга для детей школьного возраста. Благоустройство территорий и эковолонтерство, пропаганда здорового образа жизни и гуманного отношения к животным дополнили список основных тем заявок, поданных на конкурс. Среди них создание фехтовального клуба для многодетных семей, студии творчества для неблагополучных семей и секции нейроречевого развития для детей-сирот.
Социально значимые инициативы направлялись как от организаций, которые уже становились победителями грантового конкурса, так и от новых участников, представляющих различные населенные пункты Ставропольского района Самарской области.
"Программа "Химия добра", которую "Тольяттиазот" реализует с 2019 года, предусматривает выделение грантовых средств на инициативы, направленные на развитие региона. На седьмой этап конкурса поступило много интересных проектов, заслуживающих внимания. У каждого из них есть шанс получить грант в размере от 70 до 500 000 рублей. Мы внимательно следим за ходом реализации каждого проекта и рассказываем о лучших практиках, вдохновляя общественные организации на новые идеи", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.