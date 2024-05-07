"Тольяттиазот" подтвердил соответствие международным стандартам

ТОАЗ получил сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента международным стандартам качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Производства ключевых продуктов компании соответствуют требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Аудит осуществлял ведущий сертификационный орган "Бюро Веритас Сертификейшн Русь". В область проверки вошли все подразделения предприятия. Эксперты исследовали, как регламентирована деятельность завода и выстроены процессы управления, анализировали учет экологических аспектов и оценку рисков, проверяли их на соответствие заявленной международной системе и нормативам.
Получению сертификата предшествовала серьезная работа. В компании было организовано обучение сотрудников требованиям международных стандартов, разработана необходимая документация, проведены внутренние аудиты.
Специалисты сертификационного органа отметили вовлеченность персонала предприятия в процесс внедрения интегрированной системы менеджмента. Все этапы аудита ТОАЗ прошел без существенных замечаний.
"Получение международных сертификатов не только увеличивает конкурентоспособность компании, но и демонстрирует нашим клиентам максимальную открытость и прозрачность деятельности. Соответствие сертификатам обязывает ТОАЗ постоянно совершенствоваться, начиная от повышения уровня компетентности персонала и заканчивая улучшением качества выпускаемой продукции и процессов управления. Следуя лучшим международным практикам, мы подтверждаем готовность укреплять экологическую и промышленную безопасность, обеспечивая своевременный контроль и улучшение условий труда для устранения и минимизации производственных рисков", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.