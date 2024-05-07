16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ГВ Девелопмент" заплатит 7,7 млн руб. за срыв сроков строительства дороги в Самаре "Тольяттиазот" подтвердил соответствие международным стандартам Застройщик подал в суд на мэра Самары за участок с Безымянским рынком ВСК защитила здоровье сотрудников АО "ОРЭС-Владимирская область" Т1 Интеграция и Т1 Cloud были отмечены премией Team Awards

Экономика и бизнес

"Тольяттиазот" подтвердил соответствие международным стандартам

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ТОАЗ получил сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента международным стандартам качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Производства ключевых продуктов компании соответствуют требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Аудит осуществлял ведущий сертификационный орган "Бюро Веритас Сертификейшн Русь". В область проверки вошли все подразделения предприятия. Эксперты исследовали, как регламентирована деятельность завода и выстроены процессы управления, анализировали учет экологических аспектов и оценку рисков, проверяли их на соответствие заявленной международной системе и нормативам.

Получению сертификата предшествовала серьезная работа. В компании было организовано обучение сотрудников требованиям международных стандартов, разработана необходимая документация, проведены внутренние аудиты.

Специалисты сертификационного органа отметили вовлеченность персонала предприятия в процесс внедрения интегрированной системы менеджмента. Все этапы аудита ТОАЗ прошел без существенных замечаний.

"Получение международных сертификатов не только увеличивает конкурентоспособность компании, но и демонстрирует нашим клиентам максимальную открытость и прозрачность деятельности. Соответствие сертификатам обязывает ТОАЗ постоянно совершенствоваться, начиная от повышения уровня компетентности персонала и заканчивая улучшением качества выпускаемой продукции и процессов управления. Следуя лучшим международным практикам, мы подтверждаем готовность укреплять экологическую и промышленную безопасность, обеспечивая своевременный контроль и улучшение условий труда для устранения и минимизации производственных рисков", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2