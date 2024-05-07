"Тольяттиазот" подтвердил соответствие международным стандартам

ТОАЗ получил сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента международным стандартам качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Производства ключевых продуктов компании соответствуют требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Аудит осуществлял ведущий сертификационный орган "Бюро Веритас Сертификейшн Русь". В область проверки вошли все подразделения предприятия. Эксперты исследовали, как регламентирована деятельность завода и выстроены процессы управления, анализировали учет экологических аспектов и оценку рисков, проверяли их на соответствие заявленной международной системе и нормативам.

Получению сертификата предшествовала серьезная работа. В компании было организовано обучение сотрудников требованиям международных стандартов, разработана необходимая документация, проведены внутренние аудиты.

Специалисты сертификационного органа отметили вовлеченность персонала предприятия в процесс внедрения интегрированной системы менеджмента. Все этапы аудита ТОАЗ прошел без существенных замечаний.

"Получение международных сертификатов не только увеличивает конкурентоспособность компании, но и демонстрирует нашим клиентам максимальную открытость и прозрачность деятельности. Соответствие сертификатам обязывает ТОАЗ постоянно совершенствоваться, начиная от повышения уровня компетентности персонала и заканчивая улучшением качества выпускаемой продукции и процессов управления. Следуя лучшим международным практикам, мы подтверждаем готовность укреплять экологическую и промышленную безопасность, обеспечивая своевременный контроль и улучшение условий труда для устранения и минимизации производственных рисков", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.