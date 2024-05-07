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Соцподдержка Общество

Региональная служба занятости помогает участникам СВО и членам их семей найти себя на рынке труда

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из приоритетов в работе региональной службы занятости — содействие в трудоустройстве и переобучении участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Екатерина Никитина из Сызрани — супруга участника СВО. Осенью 2023 г. она обратилась в центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Долгое время работала в торговле, но сейчас, когда супруг участвует в специальной военной операции, Екатерине нужен гибкий график работы, чтобы совмещать ее с воспитанием троих детей. Сначала Екатерине предложили пройти профессиональную переподготовку, чтобы расширить свои возможности на рынке труда, а затем стали подбирать вакансии. Самой подходящей оказалась вакансия социального работника. 

"В новой работе меня устраивает то, что график в течение дня можно планировать самой, — поделилась Екатерина. — Очень нравится работа с пожилыми людьми, они радуются тебе так же, как дети. Я впервые обратилась в службу занятости, и мне оперативно помогли. Теперь советую и знакомым обращаться в центр занятости".

Подопечные Екатерины отвечают ей взаимностью. Одна из них, 93-летняя Нина Быстрова, уже успела привязаться к сотруднице соцслужбы. 

"Я очень счастлива, что мне уделяют внимание, — рассказала она. — Я окружена заботой и поддержкой. Всегда жду Катю и скучаю".

И гражданам, и работодателям в службе занятости оказывается помощь с учетом потребностей клиентов.

"Особое внимание мы уделяем участникам СВО и членам их семей, — отметила Анна Новикова, начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателям территориального центра занятости населения Сызрани и Сызранского района. —  Учитываем пожелания и жизненную ситуацию каждого, кто обратится в центр занятости, ведем индивидуальную работу".

Узнать обо всех услугах службы занятости можно в контакт-центре службы занятости по телефону 8 (800) 302-15-44.

В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова создана комплексная система оказания мер социальной поддержки военнослужащим и их близким. Эту работу координирует самарский филиал Государственного фонда "Защитники Отечества", который был создан в стране по поручению президента Владимира Путина. Военнослужащим и членам их семей оказывается помощь по медицинской реабилитации, санаторно-курортному лечению. Кроме того, участники СВО получают денежные выплаты, единовременные социальные выплаты на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, компенсацию расходов на оплату жилого помещения в размере 50%, доплаты к пенсии, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации. Действует льготный проезд по муниципальным маршрутам по карте жителя Самарской области. Также им оказывается бесплатная юридическая и психологическая помощь. Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают бесплатное двухразовое питание в школах, а плата за детский сад отменена.

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Последние комментарии

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

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