Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в патриотических акциях в преддверии Дня Победы

В преддверии майских праздников сотрудники АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в патриотической акциях, поздравили ветеранов с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, высадили деревья и провели субботники на территории военных мемориалов. Всего в добровольческих мероприятиях приняли участие более двухсот человек.
Молодые специалисты предприятия приняли участие в митинге и возложении цветов к стеле "Город трудовой доблести" на Аллее трудовой славы в г. Самаре. Четыре года назад Самара указом Президента России стала носить звание Города трудовой доблести за огромный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции. Мемориальный комплекс открылся 10 декабря 2021 года. АО "Транснефть — Приволга" выделило финансирование на его строительство в районе Безымянки, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы предприятия оборонно-промышленного комплекса.
В рамках акции "Подарок ветерану" сотрудники филиалов организовали поздравления ветеранов войны и тружеников тыла, бывших работников предприятия с Днем Победы, вручили цветы и подарки. Поздравления получили 20 ветеранов, проживающих в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Республике Татарстан.
Волонтеры предприятия приняли участие в эколого-патриотической акции "Сад памяти" в одном из скверов Самары. Они убрали территорию от прошлогодней листвы и мусора, а также высадили саженцы березы и рябины на аллее, заложенной ветеранами в честь 35 — летия Победы в Великой Отечественной войне. Субботники также прошли на территории Оренбургской, Самарской и Волгоградской областей. Волонтеры филиалов выполнили окраску ограждений и благоустройство территорий вокруг братских могил и мемориалов.
Реализация тематических волонтерских проектов предприятия, посвященных 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет продолжена в течение года.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее