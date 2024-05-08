Сотрудники АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в патриотических акциях в преддверии Дня Победы

В преддверии майских праздников сотрудники АО "Транснефть — Приволга" приняли участие в патриотической акциях, поздравили ветеранов с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, высадили деревья и провели субботники на территории военных мемориалов. Всего в добровольческих мероприятиях приняли участие более двухсот человек.

Молодые специалисты предприятия приняли участие в митинге и возложении цветов к стеле "Город трудовой доблести" на Аллее трудовой славы в г. Самаре. Четыре года назад Самара указом Президента России стала носить звание Города трудовой доблести за огромный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции. Мемориальный комплекс открылся 10 декабря 2021 года. АО "Транснефть — Приволга" выделило финансирование на его строительство в районе Безымянки, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В рамках акции "Подарок ветерану" сотрудники филиалов организовали поздравления ветеранов войны и тружеников тыла, бывших работников предприятия с Днем Победы, вручили цветы и подарки. Поздравления получили 20 ветеранов, проживающих в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской областях и Республике Татарстан.

Волонтеры предприятия приняли участие в эколого-патриотической акции "Сад памяти" в одном из скверов Самары. Они убрали территорию от прошлогодней листвы и мусора, а также высадили саженцы березы и рябины на аллее, заложенной ветеранами в честь 35 — летия Победы в Великой Отечественной войне. Субботники также прошли на территории Оренбургской, Самарской и Волгоградской областей. Волонтеры филиалов выполнили окраску ограждений и благоустройство территорий вокруг братских могил и мемориалов.

Реализация тематических волонтерских проектов предприятия, посвященных 79-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет продолжена в течение года.