На въезде в Самару установят станцию для беспилотного транспорта

Мэрия Самары сообщила о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка на въезде в город. Причиной стала заявка АО "СМАРТС", которое реализует проект "Умная дорога".

Участок находится на трассе М-5 "Урал" — в районе торгового центра "Мега". "СМАРТС" планирует провести там работы по строительству линий и сооружений связи — в частности, установку RSU. Как объяснили Волга Ньюс представители компании, это дорожная базовая станция беспроводной сети для подключенного и беспилотного транспорта. Она подключает автомобили к сети V2X примерно так же, как сотовые вышки соединяют телефоны с сотовой сетью.

"Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и описанием местоположения границ публичного сервитута в Департаменте градостроительства Самары на улице Галактионовской, 132 — в кабинете № 10 (приемные дни: вторник, четверг — с 09:00 до 12:00). Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 15 дней со дня опубликования сообщения — через ящик корреспонденции ведомства, а также по адресу электронной почты: dgs@samadm.ru", — отметили в мэрии.

Проект "Умная дорога" реализуют на участке трассе М-5 между Самарой и Тольятти. Его цель — повышение безопасности движения, а также создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.

Автодорожная цифровая экосистема строится по принципу Vehicle-to-everything (автомобиль, подключенный ко "всему", V2X). Это технология связи между транспортным средством и любым объектом, который может на него повлиять или может быть им затронут: автомобиль-пешеход (V2P), автомобиль-инфраструктура (V2I), автомобиль-автомобиль (V2V) и др.

Телекоммуникационная инфраструктура проекта включает в себя подземную сеть оптоволоконных микрокабелей для скоростного пропуска трафика, специальные придорожные антенны Road Side Unit (RSU) для обеспечения радиопокрытия, центр обработки данных (ЦОД). Сами машины должны быть оснащены бортовыми блоками On Board Unit (OBU). Экосистема объединяется с комплексами автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Вся дорожная инфраструктура будет работать как один механизм. Например, чтобы быстрее пропустить машину скорой помощи, система будет переключать сигналы светофора.