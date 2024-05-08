Новокуйбышевские нефетехимики приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании, а также члены их семей и ученики "Роснефть-класса" стали участниками различных мероприятий, посвящённых Дню Победы. В память о бессмертном подвиге народа, 26 апреля нефтехимики присоединились к международному Диктанту Победы, а 28 апреля провели патриотический велозаезд по мемориальным местам и городским памятникам.

Участниками шестой, самой масштабной международной историко-патриотической акции "Диктант Победы" сотрудники предприятия стали уже второй раз. Площадка была организована на территории предприятия. В этом году к диктанту присоединились 35 нефтехимиков.

В течение символического урока — 45 минут, участникам надо было ответить на 25 вопросов, 20 из которых были посвящены общей военно-исторической тематике, ещё пять вопросов касались запасной столицы, которой в те годы был Куйбышев.

Как призналось большинство участников, тест оказался не простым, но интересным. "Диктант Победы" мотивировал абсолютно всех освежить в памяти знания, пробудить интерес к событиям героического прошлого нашей страны, получить новую информацию о подвигах предков. Особенно запомнился диктант новичкам.

Так, Николай Шувалов, инженер Научно-исследовательского центра, первый раз принял участие в Диктанте Победы. "Было интересно посмотреть — что это такое, что там за вопросы такие? — признается он. — После диктанта я решил освежить в памяти школьные знания и то, как эти события трактует советский кинематограф". Больше всего ему понравились вопросы про создателей фильмов, художников и композиторов тех времен. "Буду искать информацию, чтобы в следующий раз знать ответы на эти вопросы", — планирует Николай.

Несмотря на то, что Олеся Барышева, мастер по ремонту, участвует в Диктанте Победы в третий раз, она каждый раз узнает много нового. "Я запомнила вопросы, на которые не знаю ответ, — призналась Олеся. — Теперь буду искать на них ответы, ведь это очень интересно и познавательно".

28 апреля сотрудники завода вместе с членами семей и учениками профильного "Роснефть-класса", всего 22 человека, стали участниками патриотического велозаезда. Более 20 километров — именно такую дистанцию они проехали на велосипедах по мемориальным местам и памятникам Новокуйбышевска, посвященным Великой Отечественной войне.

Маршрут велопробега включал в себя семь знаковых мест. К каждому памятнику нефтехимики возложили цветы в знак благодарности подвигу ветеранов и тружеников тыла. Финальной точкой маршрута стала стела, посвященная памяти ветеранов ВОВ, расположенная на территории Северного кладбища города. Там участники велозаезда провели акцию "Субботник памяти", в рамках которой была проведена расчистка и уборка более 50 мест захоронения ветеранов.

Светлана Клинова, ведущий инженер технологического отдела, проезжая по городу, испытала чувство гордости, ведь она приняла участие в акции впервые, посвященных памяти о ВОВ. Светлана поделилась, что для нее это очень интересный опыт. "9 мая для меня — это и праздник, и день скорби. Мой прадед тоже погиб на той войне, и сегодня я получила возможность почтить его память", — говорит она.

С особым вниманием заводчане относятся и к своим ветеранам. Отметим, что на сегодняшний день в Совет ветеранов предприятия входят 14 человек, среди них два узника концлагерей и 12 тружеников тыла. В преддверии 9 мая каждому из них был вручен памятный подарок.