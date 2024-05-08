Нефть для Победы. "Самаранефтегаз" гордится своей историей

В годы Великой Отечественной войны куйбышевскими геологами было открыто 8 новых месторождений, каждое из которых обеспечивало область углеводородным сырьем на многие годы вперёд. В суровых условиях военного времени правительство возложило на них особую задачу — всемерно наращивать добычу нефти. И они его с честью выполнили.

Трудовой подвиг самарских нефтяников — геологов, буровиков, нефтедобытчиков, а также строителей и энергетиков — на века вписан в историю. В настоящее время коллектив АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть", достойно продолжает дело, начатое старшим поколением.

В начале войны, в августе 1941 года, Куйбышевский обком ВКП (б) постановил к 1 октября 1941 г. построить на Сызранском нефтепромысле земляные ёмкости на 500 тыс. тонн. Сызранские нефтяники выполнили это предписание и обеспечили стабильную работу промысла на много лет вперед.

В числе открытий военных лет значатся такие жемчужины будущего нефтяного ожерелья Самары, как Заборовское, Губинское, Зольненское нефтяные месторождения в Жигулёвских горах и Ново-Аманакское, Сосновское и Яблоневское в районе города Похвистнево.

Но самым значительным, поистине поворотным пунктом в истории развития нефтяной промышленности не только Куйбышевской области, но и всего Урало-Волжского региона и страны в целом стало открытие девонской нефти на месторождении Яблоневый Овраг в Жигулёвских горах.

Самоотверженным подвигом был и труд буровиков. За годы войны они пробурили 204,3 тыс. м горных пород и построили более 370 скважин. Тяжёлый крест выпал на долю нефтедобытчиков. Создавались но¬вые промыслы, возрастал фонд скважин. К концу войны их насчитывалось более 450. Профессионалов нефтепромыслового дела не хватало, не говоря уже о бри¬гадах по добыче нефти и газа, сборных пунктах нефти и товарных парках. Даже в бригадах подземного ремонта скважин работали преимущественно женщины и подростки.

Военные зимы выдались морозными, с буранами и метелями. Приводы, станки-качалки, сборные пункты заваливало снегом, и нефтяники, которые несколько километров по бездорожью добирались до нефтепромыслов, почти ежедневно обходили всю огромную территорию, откапывая из-под снега оборудование. Не легче было и весной. Паводковые воды заливали электродвигатели станков-качалок, и их приходилось приподнимать над землей, чтобы не допустить простоев и осложнений.

Усилиями нефтяников Куйбышевской области, рабочих и инженерно-технических работников, прибывших в Поволжье с эвакуированными предприятиями с юга и из западных областей СССР, отраслевых, партийных и советских руководителей в 1945 г. Куйбышевский нефтяной комбинат занял второе место по нефтедобыче в России, органично вписав нефтяную отрасль в народнохозяйственный комплекс Куйбышевской, а сегодня Самарской области.