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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Нефть для Победы. "Самаранефтегаз" гордится своей историей

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В годы Великой Отечественной войны куйбышевскими геологами было открыто 8 новых месторождений, каждое из которых обеспечивало область углеводородным сырьем на многие годы вперёд. В суровых условиях военного времени правительство возложило на них особую задачу — всемерно наращивать добычу нефти. И они его с честью выполнили.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Трудовой подвиг самарских нефтяников — геологов, буровиков, нефтедобытчиков, а также строителей и энергетиков — на века вписан в историю. В настоящее время коллектив АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть", достойно продолжает дело, начатое старшим поколением.

В начале войны, в августе 1941 года, Куйбышевский обком ВКП (б) постановил к 1 октября 1941 г. построить на Сызранском нефтепромысле земляные ёмкости на 500 тыс. тонн. Сызранские нефтяники выполнили это предписание и обеспечили стабильную работу промысла на много лет вперед.

В числе открытий военных лет значатся такие жемчужины будущего нефтяного ожерелья Самары, как Заборовское, Губинское, Зольненское нефтяные месторождения в Жигулёвских горах и Ново-Аманакское, Сосновское и Яблоневское в районе города Похвистнево.

Но самым значительным, поистине поворотным пунктом в истории развития нефтяной промышленности не только Куйбышевской области, но и всего Урало-Волжского региона и страны в целом стало открытие девонской нефти на месторождении Яблоневый Овраг в Жигулёвских горах.

Самоотверженным подвигом был и труд буровиков. За годы войны они пробурили 204,3 тыс. м горных пород и построили более 370 скважин. Тяжёлый крест выпал на долю нефтедобытчиков. Создавались но¬вые промыслы, возрастал фонд скважин. К концу войны их насчитывалось более 450. Профессионалов нефтепромыслового дела не хватало, не говоря уже о бри¬гадах по добыче нефти и газа, сборных пунктах нефти и товарных парках. Даже в бригадах подземного ремонта скважин работали преимущественно женщины и подростки.

Военные зимы выдались морозными, с буранами и метелями. Приводы, станки-качалки, сборные пункты заваливало снегом, и нефтяники, которые несколько километров по бездорожью добирались до нефтепромыслов, почти ежедневно обходили всю огромную территорию, откапывая из-под снега оборудование. Не легче было и весной. Паводковые воды заливали электродвигатели станков-качалок, и их приходилось приподнимать над землей, чтобы не допустить простоев и осложнений.

Усилиями нефтяников Куйбышевской области, рабочих и инженерно-технических работников, прибывших в Поволжье с эвакуированными предприятиями с юга и из западных областей СССР, отраслевых, партийных и советских руководителей в 1945 г. Куйбышевский нефтяной комбинат занял второе место по нефтедобыче в России, органично вписав нефтяную отрасль в народнохозяйственный комплекс Куйбышевской, а сегодня Самарской области.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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