В четырех районах области временно отключат свет с 13 по 15 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.05.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

г. Жигулевск, мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, д. 47-54, ул. Краевая д. 49-70, ул. Крылова д. 63-79 (нечётная сторона), ул. Молодогвардейская д. 44-54 (чётная сторона), ул. Полтавская д. 32-42 (чётная сторона), 49, 51, 57, ул. Рабочая д. 40, 63, ул. Сызранская д. 16-25, ул. Тургенева д. 33-41 (нечётная сторона), 50-68 (чётная сторона), ул. Ульянова, д. 34-69, ул. Чернышевского, д. 40-64);

13.05.2024 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Полевая д. 1, 1а, 1б, 20, 20в, 28);

13.05.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

д. Кучуговка, с. Троицкое, с. Чекалино, д. Новоселки, д. Бутырки;

14.05.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

15.05.2024 года с 10-00 до 16-00 на 3 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Восточная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.