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Инвестиции Экономическая политика

"Требуют сноса": две базы отдыха на острове Поджабном отдадут частникам

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Власти Самары предложили бизнесменам приобрести для развития две базы отдыха. Информация об этом содержится в презентации города для инвесторов.

Обе базы находятся на острове Поджабный напротив Струковского сада. Посмотрите карту.

Фото: "Яндекс.Карты"

Красным обозначена база отдыха "Волжанка". Площадь — 10232 кв. метра. Она находится в глубине острова и в настоящее время не работает.

Фиолетовым отмечена база отдыха "Голубой экспресс". Площадь — 18208 кв. метров. У нее есть свой выход к Волге. Она в настоящее время работает.

"У обеих баз отдыха есть обременение в виде наличия объектов капитального строительства, требующих сноса", — указано в документах мэрии.

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