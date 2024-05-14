"Требуют сноса": две базы отдыха на острове Поджабном отдадут частникам

Власти Самары предложили бизнесменам приобрести для развития две базы отдыха. Информация об этом содержится в презентации города для инвесторов.
Обе базы находятся на острове Поджабный напротив Струковского сада. Посмотрите карту.
Красным обозначена база отдыха "Волжанка". Площадь — 10232 кв. метра. Она находится в глубине острова и в настоящее время не работает.
Фиолетовым отмечена база отдыха "Голубой экспресс". Площадь — 18208 кв. метров. У нее есть свой выход к Волге. Она в настоящее время работает.
"У обеих баз отдыха есть обременение в виде наличия объектов капитального строительства, требующих сноса", — указано в документах мэрии.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана