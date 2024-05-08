Самарские студенты примут участие в суперфинале Турнира ПФО по баскетболу "3×3"

В Перми 10-11 мая пройдет суперфинал Турнира ПФО по баскетболу "3×3" среди лучших команд вузов ПФО.

Окружной турнир по баскетболу "3×3" в 2024 г. проводится впервые по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Турнир проводится в три этапа: лучшие команды определились в вузах, затем они выявили сильнейших в региональном турнире, и уже его победители примут участие в окружном финале в Перми - это команды 14 регионов ПФО. Титулы призеров коллективы разыграют среди юношей и девушек.

Самарскую область в Турнире ПФО представят команда юношей Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева и команда девушек СамГТУ.

Цели окружного проекта - популяризация в округе баскетбола "3×3", привлечение студентов вузов к регулярным занятиям спортом, выявление лучших непрофессиональных команд вузов по баскетболу "3×3".