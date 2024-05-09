16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Андрей Кислов: "Подвиг ветеранов вдохновляет нынешних защитников Отечества на новые свершения" Владимир Путин наградил Геннадия Котельникова орденом "За заслуги перед Отечеством" Назначен Куйбышевский транспортный прокурор Волжский районный суд может возглавить Светлана Миронова Фарит Мухаметшин выступил на открытии V Недели российской дипломатии в Самарском университете

Федеральная власть Власть и политика

Андрей Кислов: "Подвиг ветеранов вдохновляет нынешних защитников Отечества на новые свершения"

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Представитель Самарской области в Совете Федерации, сенатор РФ Андрей Кислов планирует 9 мая принять участие в запланированным в Самаре мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Накануне он обратился к землякам с поздравлением.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сенатор отметил, что День Великой Победы является в России истинно всенародным праздником.

"Та страшная война вошла в каждый дом, в каждую семью. Поэтому и Победа стала общей — одной на всех. Наши деды и прадеды заплатили за нее высокую цену. Их жизненный подвиг будет жить в веках", — подчеркнул парламентарий.

Андрей Кислов выразил уверенность, что ветераны навсегда останутся примером оптимизма, твердости духа и умения преодолевать любые трудности: "Их героизм вдохновляет нынешних защитников Отечества на новые свершения во благо России, учит быть достойными памяти тех, кто не вернулся с полей сражений. Нас ждет только Победа!" — отметил сенатор в своем обращении к землякам.

Также он пожелал в День Победы жителям губернии мирного неба, крепкого здоровья и благополучия.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2