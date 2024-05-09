Андрей Кислов: "Подвиг ветеранов вдохновляет нынешних защитников Отечества на новые свершения"

Представитель Самарской области в Совете Федерации, сенатор РФ Андрей Кислов планирует 9 мая принять участие в запланированным в Самаре мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Накануне он обратился к землякам с поздравлением.
Сенатор отметил, что День Великой Победы является в России истинно всенародным праздником.
"Та страшная война вошла в каждый дом, в каждую семью. Поэтому и Победа стала общей — одной на всех. Наши деды и прадеды заплатили за нее высокую цену. Их жизненный подвиг будет жить в веках", — подчеркнул парламентарий.
Андрей Кислов выразил уверенность, что ветераны навсегда останутся примером оптимизма, твердости духа и умения преодолевать любые трудности: "Их героизм вдохновляет нынешних защитников Отечества на новые свершения во благо России, учит быть достойными памяти тех, кто не вернулся с полей сражений. Нас ждет только Победа!" — отметил сенатор в своем обращении к землякам.
Также он пожелал в День Победы жителям губернии мирного неба, крепкого здоровья и благополучия.
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