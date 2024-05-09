"Мы давно об этом мечтали": вдова и сын участника СВО стали зрителями Парада Победы в Самаре

В четверг, 9 мая, в Самаре на площади Куйбышева прошел традиционный Парад Победы. Среди зрителей — вдова участника специальной военной операции Алия Остроумова и ее девятилетний сын Александр.

Напомним, 7 мая вдова участника СВО обратилась к губернатору с просьбой помочь в получении пригласительных билетов на Парад Победы для нее и ее сына. В этот же день в районе обеда с супругой погибшего военнослужащего связалась руководитель реготделения госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова и предложила билеты. Администрация Волжского района в свою очередь предоставила Алие и ее сыну автомобиль для поездки в Самару.

Кроме того, с семьей погибшего бойца встретилась социальный координатор в Волжском районе Ольга Цыплухина. Она проконсультировала по всем мерам поддержки и помогла оформить бесплатное посещение бассейна в спорткомплексе в Волжском районе.

9 мая перед Парадом Победы в Самаре губернатор Дмитрий Азаров поприветствовал вдову участника СВО Алию и ее девятилетнего сына. "Мы с сыном давно об этом мечтали. В этом году он прямо попросился", — рассказала главе региона вдова военнослужащего.

"Я рад вас видеть сегодня на Параде. От души поздравляю вас с праздником, с Днем Победы! Парад — это гордость за страну, за наших военных, за нашу армию и за нашу Победу", — обратился губернатор к семье бойца.