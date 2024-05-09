В Жигулевске пожар охватил 370 квадратных метров территории

В 14.40 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Школьной, 34а в Жигулевске. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Прибывшие подразделения установили, что горят два частных дома и надворные постройки на общей площади 360 кв. м. В 15.52 пожар удалось локализовать.

Погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлечены 37 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.