Скончался глава департамента общественных и внешних связей мэрии Самары Сергей Самарцев

В четверг, 9 мая, скоропостижно скончался руководитель департамента общественных и внешних связей администрации Самары Сергей Евгеньевич Самарцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава областной столицы Елена Лапушкина.

"Многие годы он курировал работу с общественными и национальными организациями нашего города, международные и межрегиональные связи, взаимодействие с общественной палатой городского округа Самара. Он всегда принимал мудрые, взвешенные решения и был человеком, к которому многие руководители могли обратиться и получить дельный, участливый, обдуманный совет, — написала мэр. — Серьезный, ответственный, порой требовательный подход к качеству своей работы и работы департамента всегда сочетался в нем с жизнерадостностью: он был всегда улыбчив и приветлив со всеми окружавшими его людьми, для каждого находил приятные слова".

От администрации городского округа Самара и от себя лично Елена Лапушкина выразила глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича.

"Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", — заключила глава Самары.