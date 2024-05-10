В Жигулевске горели два дома, надворные постройки и три автомобиля

В четверг, 9 мая, в Жигулевске произошел пожар в мкр. Жигулевское Поле, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании в двух частных жилых домах на ул. Школьная, 34А и 28Б поступила в 14:38. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова — Пожар "1БИС".

Горели два частных жилых дома, надворные постройки и три автомобиля на общей площади 360 кв. метров.

"Пострадавших нет. В 15:52 пожар локализован. В 17:00 пожар ликвидирован. Для тушения пожара привлекались 34 человека и 11 единиц техники", — уточнили в чрезвычайном ведомстве.