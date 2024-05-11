На реке Самара баржа зацепила понтон и лодку

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Утром 11 мая утром произошло ЧП на набережной реки Самара в районе Самары. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.