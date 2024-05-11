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На реке Самара баржа зацепила понтон и лодку

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 11 мая утром произошло ЧП на набережной реки Самара в районе Самары. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 157 баржа якорем зацепила якорь понтона. В результате повреждения получило пришвартованное на лодочной станции маломерное судно.

По факту происшествия Центральное МСУТ СК РФ начало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта").

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Если бы собаки чмновников рвали!!!

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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