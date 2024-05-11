12 человек эвакуировали из пожара на ул. Пензенской в Самаре

В пятницу, 10 мая, в 0:46, загорелась квартира на ул. Пензенской, 57 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 5 кв. м, присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 26 человек. Пожар ликвидировали в 1:16.

Из здания эвакуировали 12 человек. Пострадавших не. Причину пожара устанавливают.