В социальных объектах Самары вновь включат отопление

Из-за похолодания в Самаре возобновят подачу отопления в социальные объекты, сообщает ПАО "Т Плюс".

По решению администрации города детским садам и больницам дадут тепло уже 11 мая. Подключать учреждения будут по заявкам от обслуживающих организаций.

Кроме того, из-за неблагоприятной погоды "Т Плюс" переносит сроки текущего ремонта II-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Горячую воду отключать пока не будут. О новых сроках ремонта энергокомпания проинформирует заранее.