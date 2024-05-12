В Самаре горит заброшенное здание на ул. Сквозная

В воскресенье, 12 мая, в 18:51, а ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре на ул. Сквозная, 7 в Кировском районе, сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое одноэтажное здание и хозяйственные постройки на площади 100 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 25 человек и семь единиц техники. Пожар удалось локализовать в 19:36.

В региональном управлении МЧС России отметили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.