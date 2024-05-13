Независимый аудит подтвердил соответствие систем менеджмента АО "Транснефть - Приволга" национальным стандартам

В АО "Транснефть - Приволга" завершился внешний инспекционный аудит на соответствие стандартам систем экологического и энергетического менеджмента, а также системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Цель мероприятия — определить степень соответствия систем менеджмента требованиям национальных стандартов. По итогам аудита предприятие подтвердило соответствие ранее пройденной сертификации соответствия систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, экологического и энергетического менеджмента отечественным стандартам ГОСТ Р ИСО 45001:2020, ГОСТ Р ИСО 14001:2016 и ГОСТ Р ИСО 50001:2023 соответственно.

Анализ системы менеджмента подтвердил успешную реализацию в АО "Транснефть - Приволга" комплекса мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и повышение компетентности персонала. В частности, не было зарегистрировано случаев профессиональных заболеваний и аварий на технических устройствах. В качестве положительных моментов аудитор отметил систему рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений в части соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также проведение совещаний "Честный диалог" и "День качества". На предприятии успешно внедряется корпоративная Система развития Транснефть — ОПТИМУМ, целью которой является снижение рисков возникновения нарушений, а также вовлечения сотрудников в создание безопасных условий труда и как следствие обеспечение нулевого уровня травматизма, нулевого количество аварий, отказов систем и оборудования, приведших к авариям (инцидентам) или срыву графика транспортировки.

В рамках энергетического менеджмента большое внимание уделяется вопросам энергосбережения. Значительная доля экономии приходится на мероприятия по оптимизации технологического процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов. Проводятся модернизация электрооборудования, промежуточный ремонт насосов, капитальный ремонт электродвигателей. Кроме того, модернизация систем теплоснабжения на производственных объектах "Транснефть - Приволга" не только обеспечивает экономию энергоресурсов, но и вносит вклад в снижение экологической нагрузки.

В системе экологического менеджмента аудитор отметил важное значение проводимых в области охраны окружающей среды мероприятий. Реализуется программа технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, ведется модернизация оборудования. При проектировании учитываются лучшие имеющиеся инновационные технологии, современные материалы и энергоносители. Так, в период с 2017 по 2023 год в АО "Транснефть - Приволга" проведена масштабная реконструкция и строительство 11 очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод, качество очистки сточных вод соответствует требованиям, предъявляемым к воде рыбохозяйственных водоемов. К сильным сторонам системы экологического менеджмента также относятся постоянный контроль состояния окружающей среды в районах расположения производственных объектов и проведение компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству биологических ресурсов.