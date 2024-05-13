Жительнице Самары удалось через суд отменить штраф за парковку, наложенный по фото

Жительница одного из домов на ул. Белорусской Ирина З. смогла в суде доказать незаконность штрафа, наложенного решением административной комиссии Куйбышевского района Самары.

Напомним, история началась с того, что жительница этого же дома Ксения Саркисян прислала в административную комиссию района фото автомобилей, которые, по ее мнению, были припаркованы с нарушением. На владельцев машин были наложены штрафы, о которых они узнали только из сообщений портала "Госуслуги".

Ирина обратилась в суд, указав, что одно лишь фото, тем более никак не атрибутированное, не является достаточным доказательством нарушения. Также она считает нарушением, что административные дела были рассмотрены без их участия — КоАП допускает такую возможность, но не по делам этой категории.

Кроме того, Ирина ссылалась на длительный конфликт с Саркисян, у которой на этом фоне мог быть и умысел на искажение доказательств. Она рассказывала, что жалобы с фото подавались анонимно и в отношении многих жильцов дома. А попытка поговорить с Саркисян "вылилась в заявления о том, что тут живут неправильные "второсортные" люди, и риторику о плохой стране".

В конце апреля она получила решение районного суда по своему иску. Суд посчитал вину Ирины недоказанной и отменил постановление административной комиссии.

"Мне было важно отстоять свою невиновность в суде. Суд разобрался в ситуации и по недоказанности прекратил производство. Подобные Ксении Саркисян в нашей жизни встречаются, бывает. Но если их не останавливать законным способом, социум от них будет претерпевать. Кстати, Саркисян больше жалоб на жителей нашего дома не пишет", - говорит Ирина.