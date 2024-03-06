Жители Самары пытаются сломать систему административных штрафов по фото

В Самаре развивается конфликт вокруг административной комиссии Куйбышевского района. Два жителя одного из домов на ул. Белорусской обратились в прокуратуру и суд, указывая на незаконность наложения штрафов только на основе одних лишь фотографий.

История началась с того, что Ксения Саркисян прислала в административную комиссию района фото автомобилей, которые, по ее мнению, были припаркованы с нарушением. На владельцев машин, живущих в одном с ней доме, - Сергея Г. и Ирину З. - были наложены штрафы (два на Сергея, один - на Ирину), о которых они узнали только из сообщений в Госуслугах.

Сергей и Ирина обратились в суд, а затем и в Генеральную прокуратуру (в местной их обращения принимать не стали), указывая, что административные дела были рассмотрены без их участия. КоАП допускает такую возможность, но не по делам этой категории.

Кроме того, они указывают, что одно лишь фото, тем более никак не атрибутированное, не является достаточным доказательством нарушения. "В деле отсутствуют какие-либо документы, объясняющие ход и порядок произведения указанных фото, а именно кем они произведены, когда, какими техническими средствами", - отмечает Ирина.

Также она ссылается на длительный конфликт с Ксенией Саркисян, отмечая, что у той мог быть и умысел на искажение доказательств.

"Насколько я понимаю, жалобы с фото подавались анонимно, а когда нам удалось узнать, кто является их автором, я предположила, что у человека проблемы с социализацией и адекватным восприятием. Попытка поговорить вылилась в заявления о том, что тут живут неправильные "второсортные" люди, и риторику о плохой стране", - говорит Ирина.

Донести неоднозначность ситуации до председателя административной комиссии Сергея Дьяченко не удалось. Он, по словам Ирины, заявил: "У меня пачки подобных материалов лежат, и никто не жалуется". При этом в суде выяснилось, что Дьяченко и Саркисян определяли места предполагаемых нарушений в ходе телефонных разговоров.

"Суммы штрафа небольшие - по две тысячи рублей, но сам факт, что кто-то может наложить на тебя штраф по одному лишь фото и не привлекая тебя к рассмотрению дела - неприемлем. Фактически речь идет о некоем сведении счетов, к которому привлекли административную комиссию", - говорит Ирина.