На майские праздники спрос на самокаты МТС Юрент в Самаре вырос в 3 раза

Цифровая экосистема МТС и входящий в нее сервис кикшеринга Юрент проанализировали спрос на электросамокаты в период майских праздников. В Самаре спрос на арендные самокаты в конце апреля — начале мая по сравнению с прошлым годом вырос в 3 раза.

Спрос на поездки на электросамокатах в этом сезоне в первые майские праздники по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос в среднем на 170%. В число самых активных городов по использованию самокатов Юрент помимо Самары вошли Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Адлер, Ижевск и Екатеринбург. По данным сервиса кикшеринга МТС Юрент, больше всего самокаты использовали в Москве (рост в 2,7 раза), Санкт-Петербурге (рост в 2,3 раза к прошлогодним праздникам).

Увеличилась на майских праздниках и средняя продолжительность поездок: в среднем, пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как обычные дни поездки составляют в среднем до 20-25 минут. При этом доля не транспортных (развлекательных поездок) составляет менее 25%, что означает популярность самокатов именно как дополнительного средства передвижения из точки А в точку Б даже в праздничные дни.