Две иномарки сгорели ночью в Самаре

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В понедельник, 13 мая, в 3:25, начался пожар на Московском шоссе, 41 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.