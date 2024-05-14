В Сызрани более 30 человек тушили крупный пожар на ул. Герцена

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Во вторник, 14 мая, в 0:09 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Герцена, 54 в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили с пресс-службе Управления.