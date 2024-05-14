В Самаре горел вагончик охраны на ул. Алма-Атинской

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Во вторник, 14 мая, в 8:25, начался пожар на ул. Алма-Атинской, 139 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.