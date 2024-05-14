Самарские студенты стали лучшими по итогам Первого Турнира ПФО по баскетболу "3х3"

10-11 мая в Перми в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева состоялся Суперфинал Первого Турнира Приволжского федерального округа 3×3 среди команд юношей и девушек образовательных организаций высшего образования (ВУЗов). Турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 направлен на популяризацию баскетбола 3×3 и здорового образа жизни среди молодежи и проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Для прохода в Суперфинал в отборочных соревнованиях приняли участие более 3 тысяч студентов ВУЗов из всех 14 регионов Приволжья. В региональном этапе турнира от Самарской области приняли участие команды 10 разных вузов региона. Турнир был организован в три этапа: внутри учебного заведения, региональный и окружной. По итогам отборочных испытаний 28 лучших команд юношей и девушек (112 человек) приехали в Пермь, чтобы выявить сильнейших в Приволжском федеральном округе по баскетболу 3×3.

По итогам двух дней соревнований лучшими среди девушек стали студентки из Самарской области (Самарский государственный технический университет), 2 место — у девушек из Республики Башкортостан, а бронза досталась баскетболисткам из Республики Татарстан.

У юношей победителями стала команда Пермского края, 2 место — у представителей Самарской области (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П.Королёва), 3 место — у студентов из Республики Марий Эл.

Лучшими игроками турнира среди девушек стала представительница Самарской области Анастасия Точилина, среди юношей — Евгений Макаренко (Пермский край).

Призовые места представителей Самарской области — результат выстроенной системы от массового и детско-юношеского баскетбола до профессионального. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова созданы необходимые условия для приобщения молодежи к спорту, подготовки игроков. На федеральном уровне неоднократно отмечалось, что в Самарской области работает эффективная структура развития баскетбола. Отдельное внимание в нашем регионе уделено развитию уличного баскетбола — игры 3×3 в одно кольцо.

С 2021 года разыгрывается Лига губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 по инициативе главы региона и при поддержке Российской федерации баскетбола. В течение многих лет проводятся однодневные турниры, в числе которых масштабный Samara Open — соревнования памяти заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

Строительство доступных уличных спортплощадок, развитие и популяризация баскетбола способствуют вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Почетными гостями мероприятий Суперфинала Первого Турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 стали президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов, председатель правления ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Светлана Антипова и другие именитые баскетболисты, которые приняли участие в "Матче друзей".

Баскетбольный праздник завершился награждением победителей и призеров. Каждый участник Суперфинала получил комплект баскетбольной формы, брендированную сувенирную продукцию и специально разработанные для этого проекта при поддержке ПАО "СИБУР" компанией "Jogel" официальные мячи Турнира ПФО по баскетболу 3×3.

Кроме того, судейской бригадой были определены самые результативные игроки Суперфинала в командах девушек (ей стала Анастасия Курникова из Нижегородской области) и юношей (Артём Дубровин из Республики Мордовия), которым генеральный директор ООО "Луидор" Сергей Гусев (член Попечительского совета Фонда гражданского общества в ПФО) вручил специальные призы.

По предложению заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева в текущем году окружной Суперфинал был посвящен памяти легенды советского, российского баскетбола и родоначальника студенческого баскетбола Сергея Александровича Белова.