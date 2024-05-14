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Баскетбол Спорт

Команда "Тольяттиазота" стала чемпионом Тольятти по баскетболу

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда "Тольяттиазот-2" стала победителем городского чемпионата по баскетболу сезона 2023–2024 годов среди мужских сборных.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Соревнования, в которых приняли участие шесть команд Ставропольского района Самарской области, стартовали в ноябре 2023 года. Чемпионат проходил в два круга, всего было сыграно более 30 матчей. В ходе турнира баскетболисты предприятия набрали 814 очков.

После серии матчей плей-офф в финал соревнований вышли спортсмены ТОАЗа и тольяттинского клуба "BF". Итогом встречи стала победа "Тольяттиазота-2" со счетом 77:58.

В ближайшее время состоится еще одна решающая игра: первая команда предприятия по баскетболу выступит в финале четырех турнира рангом выше — чемпионата Самарской области, который пройдет в июне.

"Корпоративные команды ТОАЗа серьезно заявляют о себе в различных спортивных событиях города и региона. Благодаря всесторонней поддержке предприятия и курса на пропаганду здорового образа жизни сборные по баскетболу, хоккею с шайбой и мячом регулярно побеждают на соревнованиях или входят в тройку лидеров. "Тольяттиазот" будет и дальше уделять особое внимание спорту, чтобы демонстрировать физическую активность и развивать это направление в регионе своего присутствия", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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