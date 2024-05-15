В доме на ул. Буянова при пожаре пострадал человек

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В среду, 15 мая, в 4:56 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Буянова, 29 в Железнодорожном районе Самары.